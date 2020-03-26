 

Bloomberg – Москва «закрывается» от коронавируса

26.03.2020, 17:54, Новости дня

Хотя официально в РФ нет эпидемии коронавируса, страна принимает активные меры по предотвращению распространения COVID-19. Как пишет Bloomberg, власти Москвы, на которую приходится подавляющая часть российских случаев заражения, объявили о закрытии ресторанов и объектов розничной торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.


Reuters

С ростом числа заражённых коронавирусом в РФ мэр Москвы Сергей Собянин объявил о приостановке работы ресторанов и объектов розничной торговли в самом большом городе Европы, пишет Bloomberg.  

 

Как отмечает ресурс, заведения общественного питания и магазины, за исключением аптек и точек, реализующих продовольственные товары и предметы первой необходимости, будут закрыты на восемь дней — с субботы 28 марта по 5 апреля. По данным агентства, число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Москве на момент написания статьи составило 546 человек — 65% от всех заболевших по стране. 

 

«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека. Но — поверьте — они абсолютно необходимы для того, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции и уменьшить число заболевших», — цитирует Bloomberg указ Собянина, опубликованный на сайте мэра в четверг 26 марта. Ранее Москва закрыла школы до 10 апреля, запретила собрания более 50 человек в помещениях и призвала людей старше 65 лет сидеть дома. 

 

По словам ресурса, РФ «крайне серьёзно» отнеслась к угрозе коронавируса. Президент Владимир Путин объявил следующую неделю для большинства людей нерабочей, но с сохранением зарплаты, и перенёс голосование по поправкам в Конституцию, которые могут помочь ему остаться у власти до 2036 года. Власти надеются, что эти меры помогут сдержать распространение болезни — самого масштабного кризиса здравоохранения за все 20 лет пребывания Путина у власти. Среди прочих мер РФ также приостановила все международные перелёты. 

 

Хотя, как подчёркивает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в РФ «де-факто эпидемии нет» и Кремль надеется её избежать, Владимир Путин тоже ограничил своё передвижение по стране и отменил запланированную поездку в Санкт-Петербург. 

 

Как заявил во вторник 24 марта Сергей Собянин на совещании с президентом, из-за того что объёмы тестирования по страны низкие, «реальной картины никто не знает».



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