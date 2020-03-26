Мнения: Из-за вируса миру сейчас не до Украины

26.03.2020, 17:53, Новости дня

Украинская власть, казалось бы, только и ждала этой напасти. Сразу несколько влиятельных групп получили уникальную возможность реализовать свои амбиции в ситуации нарастающего хаоса. Президент Владимир Зеленский, чей рейтинг ускоренно катился вниз на фоне усугубляющихся проблем экономики и нерешенной проблемы войны на востоке страны, вдруг оседлал риторику борца с коронавирусом.

Украинская власть, казалось бы, только и ждала этой напасти. Сразу несколько влиятельных групп получили уникальную возможность реализовать свои амбиции в ситуации нарастающего хаоса. Президент Владимир Зеленский, чей рейтинг ускоренно катился вниз на фоне усугубляющихся проблем экономики и нерешенной проблемы войны на востоке страны, вдруг оседлал риторику борца с коронавирусом.

Риторика – сплошь запретительная: остановить, блокировать, не допустить. Несколько решений – вроде налоговых каникул, признания карантина форс-мажором – теоретически могли бы помочь минимизировать убытки малых и средних предприятий, по которым ударили драконовские запреты. Но это могло бы сработать, если бы не встала вся экономика, цепочки поставки товаров и услуг не были разрушены, а государства располагало бы маломальскими резервами для поддержания бизнеса в условиях простоя. Но ничего этого нет, а, значит, остается только запрещать.

С подачи Зеленского мэр Киева Виталий Кличко, который еще несколько месяцев назад рисковал вылететь с должности градоначальника в ходе конфликта с офисом президента Зеленского, снова на коне. Он блокирует жизнь мегаполиса беспрецедентными мерами, демонстрируя «силу и решительность». Закрытие метрополитена стало болезненной мерой, которую сложно оправдать. Метро – единственный вид транспорта, который полностью находится под муниципальным и государственным контролем. Можно ограничить количество людей на вход, можно проводить санитарную обработку станций и поездов, можно контролировать ношение масок и многое другое. Но власть предпочла сложным и действенным решениям простое – просто запретить.

В течение нескольких дней на улицах украинской столицы творился невообразимый хаос. Лишенные возможности передвигаться в самом быстром и удобном транспорте, люди начали штурмовать наземные его аналоги. Битком набитые автобусы, троллейбусы и маршрутки, в которых люди буквально дышали в лица друг друга, стали альтернативой метро. Тут уже включился бессменный министр внутренних дел Арсен Аваков, чье место под солнцем прямо определяется его нужностью Зеленскому, который не располагает достаточным силовым ресурсом, чтобы контролировать страну. Задача Авакова – решать проблемы, а, в случае отсутствия таковых – создавать проблемы.

Полицейским совместно с правыми националистами, из которых сформированы так называемые «муниципальные стражи», дали новый фронт работы – вытаскивать и избивать людей, которые лезли в общественный транспорт с целью доехать до работы. Альтернативы у большинства таких людей просто нет: не вышел на работу – отпуск за свой счет в облегченном варианте, либо увольнение. Хаос нарастал. Но и здесь власть не оплошала, прекратив с понедельника работу и наземного общественного транспорта.

Какое-то время таким мерам сопротивлялись регионы. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не будет останавливать метро во втором по значению городе страны. Но тому прямо пригрозили тюрьмой, и решение было изменено на противоположное. Никто уже не просчитывает последствий от того, чем чреваты такие запреты. Равно как и то, сколь вредными они могут быть – а ведь финансовый коллапс, безработицу, лишение доходов можно также измерять в человеческих судьбах и даже жизнях.

Министерство внутренних дел во главе с Аваковым нагнетает панику одними своими заявлениями. Угрозы сажать людей, не соблюдающих карантин, ввести чрезвычайное положение, комендантский час и т.д. Даже, если представить, что эти меры могут быть оправданы, обеспечить их выполнение просто невозможно – государство никак не компенсирует утрату работы и заработков, как, например, это делает правительство Германии, обещая компенсировать значительную часть утраченных доходов людям, которых сократили или перевели на неполный рабочий день.

Известный немецкий микробиолог, профессор Университета Майнца Сухарит Бхакти (Sucharit Bhakdi) и вовсе называет предпринимаемые правительствами крупнейших западных стран, в том числе Германии, карикатурными и самоубийственными.

Он утверждает, что полное блокирование городов, лишение людей всех социальных аспектов их жизни угрожает им не меньше, а, может, и больше, чем сам коронавирус, и призывает действовать осознанно, а не панически.

С тем, что обдуманные, просчитанные и своевременные шаги нужны, никто не спорит – инфекция сама себя не остановит. Но нужны именно такие меры, и именно в таком порядке. Сейчас же правительство на Украине, кажется, полностью лишилось контроля над ситуацией и действует по известной логике «чем хуже, тем лучше».

В итоге такие меры, представляемые не иначе, как взятие на себя ответственности политиками и управленцами, являются ровно противоположным – актом величайшей безответственности.

В итоге все будет как обычно: украинские власти распластаются перед МВФ и другими кредиторами последней инстанции с воплем о том, что «мы сделали все, что смогли» и ссылкой на все драконовские решения, какие были приняты ею накануне.

Проблема в том, что это может не помочь – миру сейчас явно не до Украины.

Теги:

Украина

,

эпидемии

,

коронавирус