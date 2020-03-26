В Тамбове решили премировать застрявшего во Вьетнаме мэра

26.03.2020, 17:53, Новости дня

В гордуме Тамбова решили выдать премию застрявшей во Вьетнаме из-за пандемии коронавируса мэру Наталье Макаревич, об этом сообщил тамбовский депутат Артем Александров.

Макаревич сообщила в соцсетях, что находится вместе с дочерью во Вьетнаме под наблюдением специалистов и соблюдает меры безопасности в связи с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Тамбовская городская дума решила: выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в Тамбовской городской думе, администрации города Тамбова, контрольно-счетной палате города Тамбова, избирательной комиссии города Тамбова единовременные премии в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений», – говорится в проекте решения заксобрания, сообщил Александров.

По его словам, зарплата мэра и председателя гордумы составляет порядка 200 тыс. рублей.

«Если в предыдущих созывах этот вопрос (о премировании) рассматривали раз в год – по итогам предыдущего премировали, то в этом созыве премирование рассматривается два и, практически, три раза в год под тем или иным предлогом… Большинство депутатов проголосовало за решение. Против – два депутата, а 24 голоса – за», – отметил парламентарий.

По его словам, проект решения о премировании внес председатель комитета по бюджету Владимир Сергеев, который также оказался в числе премированных.

«Макаревич также была в этом перечне, как глава Тамбова», – отметил Александров.

Он добавил, что бюджет города испытывает серьезные трудности, долг составляет около 3 млрд рублей, это почти половина бюджета.

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