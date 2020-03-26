 

Протоиерей: Онлайн-трансляции богослужений не нарушают никаких таинств

26.03.2020, 17:53, Новости дня

Особые случаи и церковные праздники всегда показываются по телевизору, поэтому онлайн-трансляции богослужений, отчасти будут далеко не новой процедурой, сообщил газете ВЗГЛЯД настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.

Русская православная церковь организует онлайн-трансляции богослужений, чтобы люди могли «присутствовать» на них не выходя из дома. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«То, что люди, которые не могут или боятся из-за коронавируса попасть в храм, смогут посмотреть онлайн-трансляцию богослужения – правильно, и никакое таинство тут не нарушается. Сейчас, эта мера вынужденная, но к ней нужно относиться с пониманием. Церковь просто идет навстречу требованиям государства», – говорит Ильяшенко.

При этом протоиерей напоминает, что особые случаи, церковные праздники всегда транслировались по телевизору, поэтому такая процедура отчасти даже не будет новой.  

Также он отметил, что когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшится, не будет никакой нужды проводить онлайн-трансляции богослужений, и все станет как прежде. 

Ранее в Московском патриархате призвали верующих на время отказаться от паломничества в целях профилактики распространения китайского коронавируса. Также заявляли, что РПЦ закроет храмы для богослужений, если власти запретят посещение торговых центров, ресторанов и остановят общественный транспорт.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.03 / Стало известно о госпитализации Яценюка в медицинской маске

08.02 / В Киеве обсудили «языковый вопрос»

09.03 / Водитель сбил пять человек в Воронежской области, ребенок и женщина погибли

23.03 / Зеленский обсудил с МВФ увеличение суммы кредита для Украины

14.02 / Путин поручил ЦИК подготовить всероссийское голосование по Конституции

05.03 / «Будешь возникать — детей отберем». На многодетного отца из Поморья завели дело за комментарий о взрыве в здании ФСБ

17.02 / Грабители в Гонконге похитили 600 рулонов туалетной бумаги

14.03 / Три «заминированных» самолета благополучно приземлились

05.03 / Запуск ракеты «Союз-СТ» с французского космодрома перенесли

14.02 / Экс-прокурор в Северной Осетии признался в убийстве жены

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска