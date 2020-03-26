Австралийские инфекционисты назвали обувь одним из переносчиков коронавируса

26.03.2020, 17:53, Разное

Одним из переносчиков коронавируса может быть обычная обувь, говорят австралийские инфекционисты. Особенно велика вероятность «подхватить» вирус при посещении общественных мест – к примеру, больших магазинов или аэропортов.

По словам специалистов, на подошве патогены, в том числе и коронавирусная инфекция, могут прожить около 5 дней. Переносящиеся по воздуху от инфицированного человека капли также могут оседать на обуви, в частности, в районе носка, пятки либо же на шнурках. Инфекционисты из Австралии говорят об использовании для изготовления подошв обуви пористых синтетических материалов, что позволяет вирусам легче «закрепиться» на поверхности.

Исходя из этого специалисты рекомендуют не ходить по жилым помещениям в обуви. Туфли, сапоги, ботинки и прочее лучше всего оставлять вблизи порога. Если же человек живёт в частном доме, то разуваться можно вообще за дверью, что поможет снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.