Продлится годы: эксперт озвучил страшный прогноз по пандемии коронавируса

26.03.2020, 17:50, Разное

По мере распространения вирус будет поражать миллионы людей.

Те, кто останутся незараженными, могут стать носителями COVID-19 во время

второй волны пандемии, заявил специалист по коронавирусным инфекциям Чарльз

Кэлишер.

Он не исключил, что COVID-19 будет распространяться еще многие

месяцы – до тех пор, пока человечество не изобретет вакцину. На вакцинацию

миллиардов людей по всему миру уйдет много времени, отметил вирусолог.

Некорректно сравнивать COVID-19 с испанкой, которая 100 лет назад унесла жизни 60 миллионов человек,

уверен эксперт. С тех пор медицина продвинулась далеко вперед. “Однако мне

кажется вполне вероятным, что заражению подвергнутся миллионы”, – сказал

Кэлишер в интервью РБК.

В России коронавирусом COVID-19 заразились 840 человек в 56

регионах. За последние сутки было выявлено 182 новых случая, из них 136 – в

Москве. 38 человек выздоровели.

Неделя с 30 марта по 5 апреля по поручению президента

Владимира Путина объявлена нерабочей. В Москве закроются кафе, рестораны,

торговые центры, парки и другие места массового скопления людей. Работать будут

только продуктовые магазины и аптеки.

На 26 марта коронавирусом по всему миру заразились 472

тысячи человек, 115 тысяч выздоровели. Соединенные Штаты вышли на первое место

по темпам распространения COVID-19: каждые сутки там фиксируется более десяти тысяч

новых случаев.

26 марта лидеры стран “Большой двадцатки” проведут

экстренный саммит в онлайн-формате. Главы государств обсудят меры по борьбе с

коронавирусом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 25 Мар 2020 в 9:43 PDT