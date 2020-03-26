Пассажир летевшего из Москвы самолета заявил об инфицировании коронавирусом

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26.03.2020, 17:50, Разное

Пассажир самолета, который летел рейсом Москва—Сургут, сообщил о том, что болен коронавирусом. Члены экипажа оперативно доложили информацию специалистам.

Специалисты из Роспотребнадзора обследовали людей, после приземления лайнера. У мужчины, заявившего о своем инфицировании, отсутствовали симптомы COVID-19. При этом у некоторых пассажиров наблюдала повышенная температура. Все они были направлены в инфекционную больницу, пишет Ura.ru.



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