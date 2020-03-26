Российская полиция из-за коронавируса приостановит личный прием граждан

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26.03.2020, 17:48, Новости дня

Российская полиция с 27 марта приостановит личный прием граждан в связи с распространением коронавируса.

«В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 министерство внутренних дел Российской Федерации и подразделения системы МВД РФ с 27 марта 2020 года временно приостанавливают личный прием граждан», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Напомним, в целях борьбы с коронавирусом, россияне обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также сократить посещение общественных мест.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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