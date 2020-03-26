Посол Украины в Латвии пообещал уничтожить украинскую диаспору за «пророссийские настроения»

26.03.2020, 17:48, Новости дня

Посол Украины в Латвии Александр Мищенко пригрозил уничтожить украинскую диаспору в этой стране за пророссийские настроения, сообщила руководитель Объединения украинских обществ Латвии Ирина Дукуле.

«Первое, что он сказал нам, украинским обществам, – я вас уничтожу, вас здесь не будет! Сразу стал приклеивать нам ярлыки, что мы пророссийские, чуть ли не агенты Путина. И с гордостью заявил, что когда был послом в Азербайджане, уничтожил там такую же украинскую диаспору», – рассказала Дукуле в интервью «Sputnik Латвия».

Она пояснила, что послу не понравилось то, что Дукуле разговаривала с ним на русском и не стала «на каждом углу осуждать страну-агрессора – Россию».

Посольство добилось отмены некоторых мероприятий, которые планировало провести Объединение, включая Фестиваль украинского кино в Риге. Деньги на кино выделила Рижская дума.

«Связующим звеном у нас был бывший директор Рижской киностудии, продюсер Валтерс Кагайнис. Он там работу проводил, я здесь. И вот он приходит ко мне и говорит: «Ирина, это рейдерский захват, фестиваль у нас отбирают, а мне сказали, кто я такой, чтобы его проводить». Оказалось, посольство Украины в Латвии будет проводить Дни кино в те же даты, что и мы. В том же кинотеатре. Пришлось от фестиваля отказаться», – отметила Дукуле.