Фунт стерлингов и фунт лиха

26.03.2020, 17:42, Разное

Британское правительство потратит беспрецедентные деньги, чтобы не оставить людей один на один с бедой.

Британское правительство, которое еще неделю назад критиковали за поздние и недостаточные меры по борьбе с пандемией, сегодня лидирует по государственной поддержке жителей и бизнеса в условиях кризиса. Британский план смягчения последствий пандемии коронавируса выглядит одним из самых всеобъемлющих в мире.

Это не только впечатляющий объем правительственной помощи, но и необычно быстрая реакция правительства на критику: молодой канцлер казначейства, министр экономики и финансов Риши Сунак трижды за последние десять дней возвращался к больной теме, добавляя, уточняя и расширяя правительственную программу помощи гражданам и бизнесу.

Первоначальный пакет поддержки компаний, домохозяйств и Национальной службы здравоохранения в размере 12 млрд фунтов стерлингов канцлер назвал «одним из самых всесторонних экономических ответов любого правительства в любой точке мира». 11 марта Сунак предложил вливание 5 млрд фунтов стерлингов в Национальную систему здравоохранения (NHS) и пакет льгот на 7 млрд фунтов для компаний сектора досуга, а также гарантии по кредитам для малого бизнеса и улучшенную версию законодательно установленного лимита больничного листа для работников.

17 марта канцлер продолжил работу с кредитными гарантиями для компаний инвестиционного класса и предложил 20 млрд фунтов стерлингов помощи для предприятий в наиболее пострадавших секторах, чтобы помочь им с арендной платой и тарифными платежами для бизнеса.

В результате общий пакет прямой поддержки составил 32 миллиарда фунтов стерлингов.

Наконец, в минувшую пятницу Сунак объявил еще ряд мер системной экономической помощи, объем которой в результате стал таким большим, что канцлер и чиновники казначейства отказались назвать общую цену вопроса. Но, как пишут британские газеты, экономисты согласны с оценкой канцлера, который называет реакцию правительства на пандемию «беспрецедентной экономической интервенцией».

Еще одна отличительная черта плана — вектор приложения сил, его направленность. Что беспокоит правительство Британии?

Как пояснил Риши Сунак — проблемы людей. Не темпы экономического роста или падения, не показатели объема ВВП и даже не макроэкономическая стабильность, а то, что люди боятся потерять работу, и многие уже потеряли ее в последние дни, что они не в состоянии оплатить аренду или ипотеку, что им не хватает денег на еду и оплату счетов.

В ответ на это, обращаясь ко всем, кто в тяжелой ситуации и тревожится о будущем, правительство заявило: вы не останетесь один на один с проблемами и потерями. Будут приложены коллективные национальные усилия, и каждый будет играть свою роль — люди, бизнес и правительство. «Это касается всех нас», — пояснил министр финансов.

Фото: Reuters

На этой неделе правительство наконец закрыло школы, рестораны, пабы, бары, многие публичные места, людям предложено оставаться дома, чтобы предотвратить распространение инфекции. Эти шаги, полагает правительство, необходимы для спасения человеческих жизней. Но они же, как прекрасно понимают власти Британии, тяжело скажутся на экономике, и масштаб потерь пока трудно даже предположить.

В этих условиях правительство считает своей главной ответственностью защиту, насколько это возможно, рабочих мест и доходов людей. Меры, обнародованные в пятницу на пресс-конференции в Минфине, абсолютно конкретны и направлены на:

сохранение рабочих мест;

финансовую поддержку тем, кто не теряет работу;

укрепление системы социальной защиты для самозанятых;

поддержку людей, которые остаются на карантине в своих домах.

С этой целью впервые в британской истории правительство собирается вмешаться и помочь выплатить работникам частного сектора заработную плату. При этом любой работодатель в стране — маленький или крупный, благотворительный или коммерческий — будет иметь право на участие в этой схеме. Работодатели смогут обратиться в Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) за дотациями для покрытия большей части заработной платы людей, которые не имеют работы, но не увольняются и остаются на зарплате. Государственные дотации будут покрывать 80% заработной платы сохраняемых работников в общей сложности до 2500 фунтов стерлингов в месяц — это выше среднего дохода (работодатели, конечно, могут еще увеличить заработную плату). Таким образом,

работники в любой части Великобритании могут сохранить за собой рабочее место и получать от государства не менее 80% текущей зарплаты,

даже если их работодатель в сложившихся условиях не может позволить себе платить им.

Программа сохранения рабочих мест в связи с коронавирусом будет покрывать расходы на заработную плату задним числом с 1 марта и откроется по крайней мере на три месяца. Но при необходимости может быть продлена и на более длительный срок. Правительство не вводит никаких ограничений на объем финансирования по этой схеме и предполагает выплачивать дотации в таком размере, в каком это требуется, чтобы поддерживать столько рабочих мест, сколько необходимо.

«Мы заявили, что будем солидарны с британским народом, — и это правда», — подчеркнул министр финансов. Первые транши дотаций будут выплачены в течение нескольких недель, а схема в целом заработает до конца апреля.

Вторая часть плана посвящена поддержке бизнеса. Правительство предпримет чрезвычайные меры для упрощения доступа предприятий к финансовым ресурсам: кредитам, дотациям, предоставлению гарантий. При этом

все кредиты для бизнеса, испытывающего последствия коронавируса, будут беспроцентными в течение 12 месяцев (а не шести, как предполагалось ранее).

Такие кредиты можно будет получить начиная с понедельника, 23 марта.

Третья часть плана включает в себя меры стимулирования с помощью налоговой и страховой систем. Вводится отсрочка по оплате НДС на следующий квартал, то есть бизнес не будет уплачивать НДС до конца июня. Погашение образующейся задолженности будет возможно до конца финансового года (31 марта 2021 года). Экономисты подсчитали, что это прямое вливание будет не менее 30 млрд фунтов стерлингов наличными, что эквивалентно 1,5% ВВП.

Примечательно, что даже при таких мерах поддержки правительство подчеркивает, что не может обещать, «что в ближайшие недели никто не столкнется с трудностями», и заявляет о готовности действовать, чтобы защитить бизнес, если случится «самое худшее». С этой целью существенно укрепляется система страхования, которая охватит около 4 млн наиболее уязвимых британских домашних хозяйств. Вместе с этим предпринимаются меры по усилению социальной защиты самозанятых.

Фото: Reuters

Правительство выделило почти 7 млрд фунтов стерлингов дополнительной поддержки через систему социального обеспечения и облегчения налогового бремени. Для самозанятых все налоговые платежи будут отложены до января 2021 года.

Четвертая часть плана адресована тем, кому надо помочь сохранить крышу над головой.

Домовладельцам будет предоставлена трехмесячная отсрочка по ипотеке.

Кроме того, правительство выделило почти 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку арендаторов, увеличив размеры жилищной льготы и кредита таким образом, чтобы местное жилищное пособие покрыло по крайней мере 30% рыночной арендной платы.

«Это беспрецедентные меры для беспрецедентных времен, — сказал министр финансов и подчеркнул: сейчас больше, чем когда-либо в нашей недавней истории, нас будут судить по нашей способности к состраданию. И наша способность пройти через все это будет зависеть не только от того, что может сделать правительство или бизнес, но и от личной доброты, которую мы проявим друг к другу. Когда все это кончится, мы сможем оглянуться назад и вспомнить множество маленьких добрых дел, совершенных нами и по отношению к нам. Мы оглянемся назад, на это время и вспомним, как перед лицом оценивающего наше поколение момента мы предприняли коллективные национальные усилия и вместе выстояли. Это касается всех нас».

Аналитики замечают, что каждые три месяца только схема сохранения рабочих мест будет стоить от 3,5 до 4,2 млрд фунтов стерлингов на каждый млн пострадавших работников. Или даже больше.

В целом же гарантии правительства в размере 330 млрд фунтов являются обязательством государства на случай непредвиденных обстоятельств и составляют примерно треть бюджета страны (!) на текущий финансовый год. Если кредиты, предоставленные банками частным компаниям, не будут погашены, государству придется компенсировать эти суммы коммерческим кредиторам.

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Правда, и при таком масштабном плане у критиков остались вопросы. Например, неясно, смогут ли родители, которым необходимо сократить свое рабочее время или взять неоплачиваемый отпуск, чтобы ухаживать за детьми, пока школы закрыты, воспользоваться схемой сохранения рабочих мест, основанной на коронавирусе. Также, по оценкам отраслевых организаций, многомиллиардная интервенция правительства пришла слишком поздно для работников гостиничного сектора, в этом месяце уже было ликвидировано около 500 000 рабочих мест. Самозанятые по-прежнему находятся в очень уязвимом положении и так далее и так далее.

Но даже официальная оппозиция в лице лейбористов (в частности, Кира Стармера и Лиз Нэнди, фаворитов гонки за место лидера уходящего Джереми Корбина) приветствовала меры правительства, а генеральный секретарь Конгресса британских профсоюзов Френсис О'Грэйди определила их как «прорыв».

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании