 

Минздрав США запретил массово закупать противомалярийный препарат гидроксихлорохин

26.03.2020, 17:40, Новости дня

Министерство здравоохранения и соцобеспечения США в четверг внесло противомалярийный препарат гидроксихлорохин в список медицинских ресурсов, скупка которых запрещена соответствующим указом президента Дональда Трампа.

Президент подписал указ в понедельник, чтобы предотвратить массовую закупку ключевых медицинских товаров, необходимых в борьбе с новым коронавирусом, и завышение цен на них.

В списке также фигурируют такие товары, как маски-респираторы, переносные аппараты искусственного дыхания, дезинфицирующие устройства и иные средства дезинфекции.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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