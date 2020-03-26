Билли Портер запустил fashion-челлендж, заставив поклонников сделать почти невозможное

26.03.2020, 17:35, Разное

Когда казалось, что эра Instagram-челленджей прошла, наступил карантин. Звезды активизировались в социальных сетях и принялись участвовать в самых различных марафонах: так, Жерар Пике научился играть в теннис с рулоном туалетной бумаги, присоединившись к #20TouchChallenge, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес раскрыли свои романтические секреты в #coupleschallenge, а Дженнифер Гарнер показала, как отжимается на полу вместе с движением #istayhomefor.

Актер Билли Портер, прославившийся своими появлениями-перформансами на красных дорожках, создал свой марафон, предложив поклонникам повторить один из самых своих ярких образов – с вечеринки Met Gala 2019 года. Тогда Билли штурмовал ковровую дорожку в костюме, который он назвал “Бог Солнца”. Наряд включал в себя украшенный драгоценными камнями комбинезон с крыльями, головной убор из 24-каратного золота, туфли Giuseppe Zanotti с позолотой и тонны драгоценных камней. Вдохновение для образа Билли черпал у героини Дайаны Росс в фильме “Красное дерево” и Элизабет Тейлор в “Клеопатре”. Актер не только запустил #billyporterfashionchallenge, но и установил правило:

Использовать можно только предметы, найденные в вашем доме! Будьте креативны и хорошо повеселитесь! А я выберу лучших. Жду не дождусь!За первые сутки после публикации, несмотря на достаточно сложный к воссозданию образ, к челенджу уже присоединились десятки человек.

Участники челенджа #billyporterfashionchallenge