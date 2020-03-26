В Нур-Султане и Алматы новые ограничения. В столице жители привязали на улицах для бездомных пакеты с продуктами

26.03.2020, 17:33, Новости дня

В столице Казахстана Нур-Султане местные жители повесили на набережной возле памятника Кенесары хану пакеты с продуктами и антисептиками, рассчитывая на то, что они пригодятся бездомным и нуждающимся. Рядом с пакетами были приклеены листы бумаги с надписями “Держись, друг” на русском и казахском языках. Сейчас большинство пакетов уже сняты.

Об акции в соцсетях рассказали сообщество “Принципиально Астана”, “Это Астана, детка” и другие сообщества в столице Казахстана. Кто был ее организатором – неизвестно.

В Нур-Султане и Алматы уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки коронавируса. Въезд в город закрыт, движение общественного транспорта ограничено, рынки и торговые центры закрыты, открыты только продуктовые магазины и аптеки. Некоторые дворы, где жили заболевшие коронавирусом, охраняют полиция и Нацгвардия.

С 28 марта карантинные меры в в Нур-Султане и Алматы будут усилены еще больше. В обоих городах закроют парки, набережные, скверы и игровые площадки, а также запретят собираться в группы более трех человек (за исключением членов семьи). Жителям не разрешат выходить из домов, кроме случаев, когда им надо будет купить продукты, лекарства и выйти на работу, а несовершеннолетним вообще запретят передвигаться по городу без сопровождения взрослых.

В Шымкенте, еще одном крупном городе в Казахстане, также с 28 марта закроют аэропорт, железнодорожный и автовокзал. Будут также закрыты детские сады, парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и ограничено движение общественного транспорта.

По последним данным на 26 марта, в Казахстане выявлено 106 больных коронавирусом.