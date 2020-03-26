В Казахстане умерла пациентка с коронавирусом. Это первая смерть в странах Центральной Азии

26.03.2020, 17:33, Новости дня

В Казахстане зафиксирована первая смерть от коронавируса, сообщил на брифинге 26 марта министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев.

“Сегодня от коронавируса скончалась гражданка Казахстана. Выражаем соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата”, – сказал он. По словам министра, подробнее о причинах смерти женщины Минздрав Казахстана сообщит в пятницу.

В Казахстане к этому моменту подтверждены 109 случаев коронавируса. До сих пор ни одной смерти в стране не было. Это также первая смерть от коронавируса в странах Центральной Азии.

В Узбекистане по состоянию на 26 марта заболели 65 человек, в Кыргызстане – 44 человек, в Таджикистане и Туркменистане официально ни одного заболевшего коронавирусом нет.

В соседней с Казахстаном России число больных коронавирусом 26 марта выросло до 840 человек.

В Нур-Султане и Алматы из-за вспышки коронавируса уже несколько дней действует режим чрезвычайной ситуации. Въезд в города закрыт, движение общественного транспорта ограничено, рынки и торговые центры закрыты, открыты только продуктовые магазины и аптеки. Некоторые дворы, где жили заболевшие коронавирусом, охраняют полиция и Нацгвардия.

С 28 марта карантинные меры в в Нур-Султане и Алматы будут усилены еще больше. В обоих городах закроют парки, набережные, скверы и игровые площадки, а также запретят собираться в группы более трех человек (за исключением членов семьи). Жителям не разрешат выходить из домов, кроме случаев, когда им надо будет купить продукты, лекарства и выйти на работу, а несовершеннолетним вообще запретят передвигаться по городу без сопровождения взрослых.