 

Губернатор Ломбардии назвал «шакалами» критикующих Россию за помощь Италии

26.03.2020, 17:30, Новости дня

Губернатор итальянской Ломбардии Аттилио Фонтана раскритиковал тех, кто ругает Россию за помощь Италии.

«Нужно отказаться от политической полемики. Я говорю спасибо РФ за направленных врачей и другого персонала. Всегда есть кто-то, шакалы, которые спекулируют на эти темы», – сообщил Фонтана в ходе видеомоста с журналистами Ассоциации иностранной прессы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские военные специалисты прибыли в город Бергамо для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

До этого посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.



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