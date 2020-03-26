 

Путин предложил создать спецфонд для помощи в борьбе с коронавирусом

26.03.2020, 17:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать спецфонд для помощи в борьбе с коронавирусом.

На саммите G20 он предложил подумать о создании под эгидой МВФ специального фонда и предоставить право любому члену фонда заимствовать средства, передает РИА «Новости».

Он добавил, что крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые затронули кризисы и пандемии.

По его словам, правительство выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с кризисными явлениями, примерно в таком же объеме поддержку оказывает Центральный банк.

Ранее сообщалось, что страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, в четверг состоялся саммит G20 по коронавирусу, был принят итоговый документ. Путин принял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.



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