 

Вирусологи разработали тест на заражение COVID-19 до появления первых симптомов

26.03.2020, 17:30, Разное

Исследователи считают, что основной причиной стремительного распространения по планете коронавируса является отсутствие симптоматики у заболевшего на протяжении одной или двух недель, в то время как сам он продолжает заражать окружающих. Ян Липкин, один из ведущих мировых эпидемиологов по инфекционным заболеваниям, и его команда учёных из Колумбийского университета заявили, что им удалось создать тест на заражение COVID-19 до появления первых признаков недуга.
По словам авторов нового научного исследования, их изобретение, получившее название C3 Test, сравнительно быстро обрабатывает собираемые данные, результат выдаёт точный, а за один раз можно проверить большое число пациентов. Заражен человек коронавирусом или нет, он может выяснить уже спустя три часа после прохождения несложной процедуры. Кроме того, данную проверку необязательно проводить исключительно в больнице.

На данный момент Ян Липкин и его коллеги занимаются сбором средств на масштабное производство C3 Test, используя для этого краудфандинговую площадку Indiegogo.



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