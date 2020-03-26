Шереметьево закроет терминал D

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26.03.2020, 17:30, Новости дня

Московский аэропорт Шереметьево с 1 апреля временно закрывает терминал D на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе авиагавани.

«С учетом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00.00 01.04.2020 года терминал D будет временно закрыт на прилет и на вылет. Оставшиеся международные рейсы по прилету и по вылету из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние – в терминал В», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Тем временем, Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили условия для транспортировки медицинских средств и оборудования в связи с ситуацией с коронавирусом. Известно также, что в Калифорнии из-за пандемии отложили испытания новейшего истребителя F-35.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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