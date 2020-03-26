Ученые рассказали, могут ли люди стать невосприимчивыми к коронавирусу

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26.03.2020, 17:30, Разное

Уже к 27 марта число людей, заразившихся коронавирусом, может предварительно составить 500 000 человек. Ученые считают: люди, перенесшие заболевание, становятся практически невосприимчивыми к данной опасности, однако существуют и некоторые значимые «неизвестные».
По мнению специалистов, граждане, у которых выработался иммунитет к недугу, могут помочь зараженному пациенту: например, сходить вместо него в магазин за продуктами. Помогать таким людям следует до тех пор, пока эффективная вакцина не будет доступной. Если человек станет лучше сопротивляться коронавирусу, это приведет к постепенному прекращению эпидемии: при уменьшении числа пострадавших от недуга вирус лишится своей опоры. Кроме того, в США рассматривают возможность использования плазмы от выздоровевших людей для лечения тяжелобольных пациентов.

Исследователи предполагают, что антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с коронавирусом, сохраняются в течение не более 3 лет. В то же время люди, заразившиеся другим подобным вирусом – SARS, имели 8- или 10-летний иммунитет, отметил американский ученый Винит Д. Менахери. В целом у людей могут иметься антитела к родственным видам коронавируса, которые сумеют эффективно бороться и против нового, подытожили нидерландские специалисты.



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