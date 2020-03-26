Винокур опроверг коронавирус у Лещенко

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26.03.2020, 17:16, Новости дня

Артист Владимир Винокур заявил, что у певца Льва Лещенко пока не подтвержден коронавирус.

«Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», – сообщил Винокур изданию «Подъем».

Артист подчеркнул, что у него нет сведений о тестировании Лещенко на коронавирус.

В разговоре с RT Винокур отметил, что у певца есть улучшения.

«Сегодня утром мне жена сообщила, что лучше. Лечат от двустороннего воспаления легких его и супругу. Но он тяжелее переносит, потому что ему 78 лет», – отметил он.

Он отметил, что о результатах теста пока также не сообщили концертному директору Лещенко Олегу Дмитриеву, передает ТАСС.

Лещенко и его жена Ирина были госпитализированы в Коммунарку на этой неделе. 12 марта певец вернулся с гастролей по Канаде и США. СМИ сообщили, что у певца якобы подтвердился коронавирус.



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