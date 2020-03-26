Путин задержал разговор с Макроном из-за встречи с предпринимателями

26.03.2020, 17:16, Новости дня

Президенту РФ Владимиру Путину пришлось отложить начало разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном, так как он около двух часов общался с представителями предпринимательского сообщества.

Путин ответил на несколько десятков вопросов и предложений, после чего, извинившись, сказал, что вынужден закончить встречу.

«Там, видимо, уже на связи коллега из Франции, надо с ним поговорить, а через 40 минут уже у нас «двадцатка» (саммит в формате видеоконференции, – прим. ВЗГЛЯД) будет», – сказал президент.

Он попросил службу протокола узнать, вышел ли Макрон на связь, информирует ТАСС.

В это время Путин продолжил общение с предпринимателями, однако потом все же попытался вновь закончить встречу: «К сожалению, мне надо идти, не сердитесь, пожалуйста».

Однако главе государства продолжали задавать вопросы.

«Ну, давайте, но Макрон обидится на вас, я скажу, что вы виноваты», – пошутил Путин, уточнив имя настойчивого предпринимателя: «Скажу, это Владислав виноват», – обратился Путин к председателю Союза православных предпринимателей Владиславу Жуковичу.

Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн. Председатель G20 в 2020 году – Саудовская Аравия.

К членам G20 в виртуальном саммите присоединятся лидеры Испании, Иордании, Сингапура, Швейцарии и представители девяти международных организаций.

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