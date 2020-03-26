 

Путин задержал разговор с Макроном из-за встречи с предпринимателями

26.03.2020, 17:16, Новости дня

Президенту РФ Владимиру Путину пришлось отложить начало разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном, так как он около двух часов общался с представителями предпринимательского сообщества.

Путин ответил на несколько десятков вопросов и предложений, после чего, извинившись, сказал, что вынужден закончить встречу.

«Там, видимо, уже на связи коллега из Франции, надо с ним поговорить, а через 40 минут уже у нас «двадцатка» (саммит в формате видеоконференции, – прим. ВЗГЛЯД) будет», – сказал президент.

 Он попросил службу протокола узнать, вышел ли Макрон на связь, информирует ТАСС.

В это время Путин продолжил общение с предпринимателями, однако потом все же попытался вновь закончить встречу: «К сожалению, мне надо идти, не сердитесь, пожалуйста».

Однако главе государства продолжали задавать вопросы.

«Ну, давайте, но Макрон обидится на вас, я скажу, что вы виноваты», – пошутил Путин, уточнив имя настойчивого предпринимателя: «Скажу, это Владислав виноват», – обратился Путин к председателю Союза православных предпринимателей Владиславу Жуковичу.

Путин примет участие в саммите G20 по коронавирусу 26 марта в режиме онлайн. Председатель G20 в 2020 году – Саудовская Аравия. 

К членам G20 в виртуальном саммите присоединятся лидеры Испании, Иордании, Сингапура, Швейцарии и представители девяти международных организаций.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Негативные последствия укрепления гривны преимущественно краткосрочные, а преимущества долгосрочные – НБУ

24.03 / Лукашенко предсказал пик эпидемии коронавируса в Белоруссии

06.02 / В Украине из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов. В ГСЧС предупредили, что погода ухудшится

27.02 / Партия «Голос» придумала план по возвращению Донбасса

08.02 / Ляшко раскрыл газовый обман украинцев

18.03 / В Коми обстреляли вертолет Ми-8

06.02 / В Раде хватит голосов для принятия законопроекта о рынке земли – Арахамия

11.02 / Карельский пенсионер принес депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

23.02 / Кремль призвал не делать негативных прогнозов касательно отношений РФ и Турции

08.02 / Член правления Deutsche Bahn заявил, что на первых этапах компания будет консультировать “Укрзалізницю”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска