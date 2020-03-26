Акунин заболел коронавирусом
26.03.2020, 17:16, Новости дня
Писатель Борис Акунин сообщил, что он заболел коронавирусом.
«Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», – написал он в своем Facebook.
Ранее сообщалось, что у певца Льва Лещенко якобы обнаружен коронавирус, однако его друг, артист Владимир Винокур опроверг эту информацию. Лещенко был госпитализирован в Коммунарку со своей супругой на этой неделе.
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