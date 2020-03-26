Учёные перечислили запрещённые способы лечения коронавируса

26.03.2020, 17:00, Разное

Зарубежный интернет-портал Medical Xpress рассказал о том, что на днях в Иране скончались более двух сотен человек, поверивших распространившейся в Сети информации о якобы действенном способе профилактики коронавируса и употребивших в связи с этим токсичный алкоголь. На фоне произошедшего учёные решили в очередной раз предупредить жителей планеты о самых опасных методах борьбы с COVID-19.

Так, специалисты из США заявили: не нужно пытаться побороть коронавирусную инфекцию с помощью любого спиртосодержащего напитка. Нет никаких достоверных результатов исследований, подтверждавших бы эффективность такого способа борьбы с COVID-19. Не стоит лечить заболевание и вулканическим пеплом, применять в профилактических целях ультрафиолетовые лампы, употреблять частицы серебра и проводить на своём организме иные «эксперименты» в виде приёма «чудодейственных» таблеток, рекламируемых посредством интернета, потому как в действительности на сегодняшний день препарата от коронавируса попросту не существует.

«Приём коллоидного серебра чреват такими побочными действиями, как появление синевато-серого оттенка кожи и нарушение процессов усваивания ряда лекарственных средств, в том числе и антибиотиков», – предупредили сотрудники Национального института здравоохранения США.