«На шаг впереди»: ВОЗ расхвалила Россию за правильную борьбу с коронавирусом

26.03.2020, 15:08, Новости дня

Представитель организации считает, что при соблюдении самоизоляции и самодисциплины россияне могут обойтись без жесткого карантина.

Меры по коронавирусу, которые стала применять Россия, признали замечательными. Так их описала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. Она особо подчеркнула, что РФ стала применять целый комплекс мер, опережающих борьбу с COVID-19.

«Это и эпиднадзор, и самоизоляция… РФ находится на шаг вперед перед эпидемией, надеемся, что нынешний уровень медленного роста заболеваемости коронавирусом будет сохраняться”, – цитирует РИА Новости Вуйнович.

У ВОЗ также нет оснований утверждать, что в России занижают данные о заболевших коронавирусом или проводят недостаточно тестирований, подчеркнула она. Всего в России на 19 марта провели 133 тысяч тестов на коронавирус – по 8 тестов на каждые 10 тысяч человек, живущих в стране.

При этом представитель ВОЗ обратила внимание на то, что благодаря самоизоляции и самодисциплине россиян в стране можно будет и вовсе отказаться от жесткого карантина, который был введен в ряде европейских стран и Китае. Вуйнович призналась, что в данном вопросе полностью доверяет властям России, которые держат ситуацию под контролем, владеют полной картиной и цифрами.

Кроме того, она допустила, что если понадобится крайняя мера, то власти пойдут на такой шаг ради спасения россиян. Для сравнения Вуйнович привела положительный пример Японии и Сингапура, где тоже были приняты опережающие меры борьбы, что позволило избежать жесткого карантина.

Также представитель ВОЗ отметила, что есть ряд примеров, которые показывают, что РФ опередила всех своей подготовленностью.

По данным на 26 марта, в России зарегистрировано 840 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных выявлено в Москве — 546 человек.

«Блокнот» ежедневно публикует динамику коронавируса. Накануне стало известно о двух случаях летального исхода от коронавируса в России. Тем временем в Москве закрывают все парки, развлекательные учреждения и точки общепита.