Сервисы «Яндекса» сформировали фонд поддержки водителей и курьеров из-за коронавируса

26.03.2020, 12:08, Новости дня

Людям помогут материально.

Сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» сформировали фонд, направленный на финансовую поддержку водителей и курьеров. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Средства фонда пойдут на выплаты тем партнеров, у которых диагностировали коронавирус, и тем, кто помещен на карантин из-за контактов с зараженными.

Водители и курьеры, пострадавшие от коронавируса, могут подать заявку на помощь в удаленном режиме при помощи приложение Таксометр – рабочей программы (в случае водителей) и чат-бота службы поддержки (для курьеров).

Генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниила Шулейко заявил, что меры поддержки будут продолжены и дальше.

«В течение ближайшего месяца Яндекс.Такси направит более 500 миллионов рублей на стимулирование спроса на такси, в частности, компания за свой счет предоставит скидки пользователям. Такие меры помогут, с одной стороны, сделать такси доступнее для тех, кто сегодня вынужден передвигаться по городу и стремится минимизировать риск заражения в транспорте, с другой – позволят перевозчикам увеличить заработок. Программа будет действовать по всей России.»

Кроме того, в Москве, организованы пункты дезинфекции автомобилей для таксопарков и водителей, сейчас вместе с автодилерами и автобрендами мы прорабатываем льготные условия для таксопарков, которые помогут сократить лизинговые выплаты за автомобили, – отметил Шулейко.

Напомним, что сервисы «Яндекса» из-за распространения новой коронавирусной инфекции изменили порядок своей работы и усилили меры безопасности. Так, в «Яндекс.Такси» организовали пункты дезинфекции автомобилей партнеров перевозчиков в Москве.

Произошли изменения и в работе сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв», который работает в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Теперь после каждой мойки автомобиль проходит дезинфекцию. – Мы поддерживаем превентивные меры в борьбе с вирусом и усилили дезинфекцию машин Яндекс.Драйва. Помимо стандартной мойки снаружи, внутри машин сейчас дополнительно проводится тщательная антисептическая обработка панелей, руля, ручек дверей, рычага КПП и других видимых поверхностей. Обработку с помощью специальных обеззараживающих жидкостей и спреев проводят сотрудники наших партнеров, которые специализируются на мойке. Все дезинфицирующие средства рекомендованы Роспотребнадзором, – рассказали в сервисе.