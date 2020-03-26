Российский эколог призвал дать пожилым и инвалидам бесплатные эпидемнаборы

26.03.2020, 17:08, Новости дня

Такой набор представляет собой персональный запас необходимых товаров.

Общественный деятель, эколог, член центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Тимур Усманов предложил обеспечить бесплатными эпидемнаборами пожилых россиян, инвалидов, граждан с хроническими заболеваниями, одиноких. Об этом сообщило Инфо24.

Эпидемнабор представляет собой персональный запас необходимых товаров. В период пандемии коронавируса обеспечение такими наборами станет жизненно важной адресной помощью нуждающимся в поддержке.

«Сегодня мы живем в стрессовом режиме, когда всем приходится нелегко. Но особенные трудности испытывают наименее защищенные граждане. Не только в финансовом, но даже и в психологическом плане. Поэтому появилась такая инициатива с эпидемнабором.

Напоминающая о порядке и дисциплине, но больше – о государственной заботе о людях в экстремальной ситуации. Чтобы отпала потребность посещать магазины каждые два дня, а можно было бы всем заняться экологичной самоизоляцией. Поэтому предлагаем ввести обязательный эпидемнабор для людей старшего возраста, хронических больных и инвалидов, льготных категорий населения, одиноких граждан. Продовольствием и хозяйственными товарами на месяц должны обеспечить бесплатно. Планируется, что доставлять набор будут волонтеры, имеющие специальные разрешения.

Надеемся, предложение встретит понимание у членов Координационного совета. Также отметим: мы стремимся к тому, чтобы этот стратегический запас был «зеленым», максимально полезным и безопасным для россиян. И эта хозяйственно-продовольственная корзина может стать типовой для подобных чрезвычайных ситуаций. Включить в неё предлагаю крупы, консервы, масло, чай, сахар, печенье, шоколад, средства личной гигиены и что-то для «зарядки для мозгов» – кроссворды, книги. Стоимость всего этого, в зависимости от региона, – до трёх тысяч рублей», – рассказал Усманов.

Идею Тимура Усманова уже поддержал депутат Госдумы Виктор Зубарев.