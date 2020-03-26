Россияне запаслись продуктами на 3,5 месяца вперед

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26.03.2020, 17:08, Новости дня

Крупные торговые сети подсчитали, сколько продуктов закупили в стране с 9 по 22 марта.

Крупные торговые сети выяснили, что россияне свыше половины покупателей закупили продукты на 3,5 месяца вперед. Так, по данным аналитиков крупнейшего российского ретейлера X5 Retail Group, начиная со второй недели марта и по 22 число в сети магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» население делали покупки впрок. Эксперты связали ажиотаж с паникой, которая охватила население после того, как появились сообщения о коронавирусе в России.

Покупка мясных консервов увеличилась в 38 раз, замороженную продукцию — в 30 раз, овощи — в 29 раз, крупы — в 25,5 раза, сахар — в 24,6 раза и соль — в 19,7 раза.

Надо отметить, что самыми запасливыми оказались люди пожилого возраста, в основном пенсионеры. На покупки, сделанные в этот период, они потратили больше средств, чем обычно, сообщает сегодня «Секрет фирмы».

Продуктовая корзина пожилых покупателей состояла в основном из самого необходимого – консервов, круп, растительного масла, соль и туалетная бумага. Многие отдавали предпочтение гречке и макаронам.

Карантин пенсионеры переживут без особых проблем для здоровья, констатируют аналитики.

Также эксперты отметили, что пик спроса в крупных сетевых магазинах на продукты питания и туалетную бумагу пришелся на 17 марта. Потом, судя по всему, люди успокоились и стали заходить за покупками и в другие магазины. Не исключено, что россиян успокоили слова президента России Владимира Путина о том, что покупать впрок продукты не стоит, в стране все есть. Хотя, если учесть, что сегодня президент страны на встрече с представителями бизнеса назвал сроки победы над коронавирусом – менее трех месяцев, то запасов хватит с избытком.



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