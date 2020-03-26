Саммит G20 по коронавирусу завершился

26.03.2020, 17:08, Новости дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 по коронавирусу завершился.

«Саммит «Большой двадцатки» завершился», – передает его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что по итогам саммита принят документ.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принимает участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.

Отметим, что саммит полностью закрыли для прессы.