Саммит G20 по коронавирусу завершился
26.03.2020, 17:08, Новости дня
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 по коронавирусу завершился.
«Саммит «Большой двадцатки» завершился», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что по итогам саммита принят документ.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин принимает участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.
Отметим, что саммит полностью закрыли для прессы.
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