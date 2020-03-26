Страны G20 решили выделить ВОЗ средства для борьбы с коронавирусом
26.03.2020, 17:00, Новости дня
Страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средства для борьбы с пандемией коронавируса.
Они призвали к такому же шагу и другие страны и международные организации, говорится в итоговом заявлении саммита G20, передает РИА «Новости».
Также на саммите было решено принять коллективные меры по поддержке мировой экономики. Отмечается, что министерства финансов стран и главы Центробанков разработают план действий по преодолению последствий коронавируса.
Ранее сообщалось, что саммит завершился, по его итогу был принят документ.
Президент РФ Владимир Путин прининял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.
В ходе саммита председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай предоставит иностранным государствам помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
Отметим, что саммит полностью закрыли для прессы.
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