 

Land Rover откажется от дизельного мотора в пользу гибридов

26.03.2020, 17:07, Новости дня

Британский автомобильный гигант Land Rover принял решение в новых версиях кроссоверов и внедорожников Range Rover и Range Rover Sport отказаться от дизельных агрегатов.

В частности, в дальнейшем планируется начать поставки техники с гибридными силовыми установками. Кроме того, еще с прошлом года британские специалисты стали плотно внедрять мягкие гибриды. В частности, обновленные версии Range Rover и Range Rover Sport получат 3-литровый бензиновый мотор и электроустановку с общей мощностью 296 л.с.

Также появится усовершенствованная модификация с суммарной мощностью 345 л.с. Известно, что новая модель способна разогнаться до сотни за 6,5 секунд, а предельная скорость автомобиля ограничена на уровне 225 км в час.



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