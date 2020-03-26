 

Geely возродит марку Maple для электрокаров

26.03.2020, 17:07, Новости дня

Китайская компания Geely анонсировала возможное создание новой марки, под которой в дальнейшем начнут выпуск электрокаров.

В настоящее время все подготовки к данному этапу практически завершены и новый бренд получит название Maple. В свою очередь, перезапуск проекта предполагает возможность существенного усиления работы в сфере электрического транспорта. Пока подробности не раскрываются, однако одним из первых электрических автомобилей может поступить хетчбэк 30X.

Здесь за основу взяли популярную версию Geely Vision X3. Технические параметры пока не названы, однако новый китайский электрокар сможет преодолеть на полном заряде батареи до 300 километров без подключения к Сети.



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