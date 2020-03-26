В РФ стартовали продажи кроссовера Geely Coolray

26.03.2020, 17:06, Новости дня

Российские представительства компании Geely сообщили о начале продаж на местном рынке нового кроссовера Geely Coolray.

Таким образом, приобрести автомобиль в базовом исполнении возможно по цене от 1,29 млн рублей. В данной версии предусмотрели бесключевой доступ в салон, светодиодную головную оптику, датчики дождя, климат-контроль и улучшенный мультимедийный комплекс. Кроме того, в дальнейшем появятся продвинутые комплектации Flagship и Flagship Sport с ценником 1,45 и 1,5 млн рублей соответственно.

Под капотом установлен двигатель с мощностью 150 л.с. Кроме того, кроссовер приводится в движение роботизированной трансмиссией и имеет во всех комплектациях передний привод. Эксперты прогнозируют высокий спрос на модель Geely Coolray в России.