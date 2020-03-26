 

Porsche 911 Turbo S получил новые пакеты опций

26.03.2020, 17:06, Новости дня

Купе и кабриолет, рассекреченные несколько недель назад, и без того стали самыми мощными серийными автомобилями Porsche, но компания предлагает слегка усугубить ситуацию. Для 911 Turbo S предложены опциональные пакеты, делающие его внешность экстремальнее, а массу – меньше.

Облегчить спорткар предлагается за счет ликвидации задних кресел и установки впереди ковшеобразных сидений меньшей массы, уменьшения количества шумоизоляции и замены стекол на более тонкие. Кроме того, с пакетом Lightweight Package купе автоматически получит спортивные подвеску и выхлопную систему с двумя патрубками вместо четырех. Пакет этот предлагается только для купе, а сбросить спорткару удастся до 30 килограммов.

Набор спортивных опций под названием Sport Design подразумевает появление некоторых нюансов отделки кузова: доработанные передняя часть и заднее антикрыло, боковые накладки, иные задние фонари и глянцевые акценты. Кроме того, в пакет входят иные колесные диски, а купе обзаведется крышей из углепластиков.

Пока оба пакета опций лишь анонсированы: их производство не началось, поэтому пока неизвестно, в какую сумму они обойдутся покупателям. В РФ Porsche 911 Turbo S оценен в 15 450 000 рублей за спорткар в кузове купе и в 16 250 000 рублей – за кабриолет. Оба варианта оснащаются 3,8-сильной оппозитной “шестеркой” с турбонаддувом, развивающей 650 л.с. и 800 Нм крутящего момента, и способны разогнаться до 100 км/ч всего за 2,7 секунды.

Стоит также отметить, что благодаря утечке и несмотря на отсутствие официальных фотографий внешний вид Porsche 911 Turbo S с пакетом Sport Design уже не представляет секрета.

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АвтоВести



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