 

“Росатом” ввел особый режим на российских АЭС

26.03.2020, 17:06, Новости дня

"Росатом" продолжает выполнять зарубежные проекты, несмотря на сложности с эпидемиологической обстановкой в ряде стран, где "Росатом" строит АЭС, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Между тем на всех АЭС в РФ введен особый режим.

"Росатом" руководствуется советами и наставлениями эпидемиологических служб и правительств тех стран, в которых работает, сообщил Лихачев, сообщает "Интерфакс".

"Росатом" принимает меры для смягчения влияния пандемии коронавируса на цепочки поставок, госкорпорация обеспечит выполнение обязательств перед заказчиками в полном объеме в установленные сроки.

"Росатом" ввел особый режим на всех российских АЭС, который, в том числе, предусматривает постоянный контроль за здоровьем сотрудников. Максимально возможное количество сотрудников отправлено на удаленную работу.

Госкорпорация закупила большое количество средств личной защиты и гигиены. Производственные помещения и транспорт подвергают дезинфекции. 

У сотрудницы компании "Турбинные технологии ААЭМ" (дочерняя компания "Росатома", Петербург) после поездки за границу выявлен коронавирус. Сотрудница изолирована, получает медпомощь в лечебном учреждении, чувствует себя нормально.



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