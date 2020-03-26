Скандалы: Банкиров Тольятти распустили по квартирам в Москве

26.03.2020, 16:04, Разное

В деле об особо крупных хищениях из ВЭБа смягчили меру пресечения

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд выпустил из СИЗО под домашний арест бывшего вице-президента Национального торгового банка (НТБ) Дину Даровскую. Она была задержана в Тольятти сотрудниками управления «К» ФСБ, а затем обвинена Следственным комитетом России (СКР) в хищении 572,9 млн руб., принадлежащих акционеру банка — госкорпорации ВЭБ. После решения горсуда в СИЗО остается лишь один фигурант дела, бывший вице-президент тольяттинского банка Александр Догадкин.

На рассмотрение жалобы бывшего вице-президента НТБ Мосгорсуд 25 марта затратил около трех часов. Защита настаивала, что мера пресечения, избранная Басманным судом, нарушает несколько правовых актов, включая законодательный запрет на арест предпринимателей. Адвокат предложил в качестве альтернативы домашний арест. Представители СКР, в свою очередь, просили суд оставить Дину Даровскую в СИЗО «Печатники», однако суд посчитал доводы защиты более весомыми.

Домашний арест банкир, которая не имеет недвижимости в Москве, будет отбывать в снятой ее адвокатом квартире. Ей запрещено пользоваться интернетом, любыми средствами связи (за исключением чрезвычайных ситуаций), а также контактировать с другими фигурантами дела.

После этого решения Мосгорсуда под стражей остался лишь один фигурант этого дела — бывший вице-президент НТБ Александр Догадкин. Как ранее сообщал “Ъ”, СКР обвиняет господина Догадкина, основателя банка Бориса Флигиля, а также Дину Даровскую и ее коллегу Валентину Корытину в намеренном завышении стоимости тольяттинского торгового центра «Торпедо» при покупке его НТБ. Сделка, за которую банкиров обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), была совершена еще в 2011 году. Ущерб от нее оценивается следствием в 572,9 млн руб., и, как следует из материалов дела, потерпевшими являются акционеры банка, включая ВЭБ. Все фигуранты расследования были задержаны 26 февраля в Тольятти в результате спецоперации с участием прибывших в город спецбортом из Москвы оперативников управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и спецназовцев. После допроса их тем же бортом доставили в столицу, а затем Басманный суд отправил в СИЗО господ Даровскую и Догадкина. Валентина Корытина сразу была определена под домашний арест, и она эту меру пресечения не обжаловала. Бориса Флигиля ввиду его преклонного возраста задерживать не стали, он ограничен лишь подпиской о невыезде.

По версии СКР, фигуранты дела одновременно были совладельцами тольяттинского ООО «Нексус», которое возводило ТЦ «Торпедо» недалеко от одноименного стадиона, а также входили в кредитный комитет НТБ при согласовании сделки купли-продажи недвижимости. Привлеченная ими в качестве оценщика компания «Алекс-Прайс», рассматривая недострой как «фактически достроенный и сданный в эксплуатацию» объект, помогла завысить стоимость ТЦ. После этого в октябре-ноябре 2011 года банк приобрел эту недвижимость за 1,2 млрд руб., перечислив деньги со счета в московском филиале НТБ на счета «Нексуса». При этом стоит отметить, что Александр Догадкин не участвовал в заседании кредитного комитета НТБ во время одобрения сделки и его подписи нет на документах, связанных с ней. Защита финансиста неоднократно на это обращала внимание, но это обстоятельство не повлияло пока на позицию следствия.

Отметим, что следственную группу СКР возглавляет Руслан Миниахметов, который с 2018 года ведет расследование в отношении совладельца НТБ и бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина. Он обвиняется в растрате (ст. 160 УК) €12,1 млн, а все фигуранты дела, связанного с ТЦ, входят в его ближайшее окружение. В 2012 году тольяттинский банк был куплен «Глобэксом». Господин Вавилин сейчас заканчивает ознакомление с материалами своего дела. Никто из обвиняемых по этим делам вины не признает.

Владислав Трифонов