 

Винокур опасается за жизнь попавшего в больницу Лещенко и надеется на лучшее

26.03.2020, 16:53, Разное

Владимир Винокур вместе со всей страной переживает за здоровье Льва Лещенко. Он надеется на выздоровление своего лучшего друга.
С двусторонним воспалением легких 78-летний знаменитый артист находится в клинике для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке. Точный диагноз Льва Лещенко еще не установлен, хотя подозрение на коронавирус медики не отрицают. В медицинский центр «Новомосковский» артист попал вместе со своей супругой Ириной Павловной 23 марта, в связи с ухудшением своего состояния. После гастрольной поездки в США и Канаду он находился в режиме самоизоляции. Арт-директор певца Олег Дмитриев объяснил, что перевод Лещенко в отделение интенсивной терапии не является «экстренным случаем». Имеющаяся «новейшая аппаратура» позволит быстрее помочь артисту в его возрасте. По словам Винокура, другу становится все лучше, состояние стабилизировалось, хотя о выписке при двустороннем воспалении легких пока речи быть не может.

Руководитель Театра пародий, который связан со Львом Валерьяновичем 45-летней дружбой, по вполне понятным причинам не посещал супругов в больнице, но находится с ними на постоянной связи. «Все будет нормально», — уверен Владимир Винокур, отмечая бодрое настроение друга.



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