Вопрос дня: Кому положены социальные выплаты из-за коронавируса?

26.03.2020, 16:53, Новости дня

25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором озвучил ряд мер по борьбе с последствиями распространения коронавируса. Следующую неделю президент объявил нерабочей, также он перенес дату голосования по поправкам в Конституцию. Дата, правда, пока осталась открытой. В число предложенных им инициатив вошли и социальные. Они коснулись, в частности, выплат ветеранам, семьям с детьми, безработным и заболевшим.

– Семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, выплатят по пять тысяч рублей на каждого ребенка.

О чем речь: Выплаты будут дополнительными, то есть не из средств маткапитала. Перечислять их будут в течение трех месяцев, с апреля по июнь включительно. Что касается вопроса о том, какие именно семьи их получат – вероятнее всего, все обладатели сертификатов на маткапитал и имеющие на них право, а до недавних пор это были семьи с двумя и более детьми, один из которых родился после 1 января 2007 года (с начала работы программы). С 1 января 2020-го право на маткапитал получили и семьи, в которых родился первый ребенок. Так что если в вашей семье первенец появился на свет в этом году, вы сможете получить 15 тысяч. Если он родился до 1 января 2020-го и других детей у вас нет, то выплата не положена.

– Выплаты на детей от трех до семи лет начнутся на месяц раньше запланированного – не в июле, а в июне.

О чем речь: о новых выплатах, утвержденных властями в январе этого года. Касаются они прежде всего малоимущих семей, в которых среднедушевой доход на человека не превышает уровня одного прожиточного минимума в месяц, установленного в регионе проживания. А выплата равняется половине прожиточного минимума на ребенка – опять же, регионального минимума. Пример: в Омской области в конце 2019 года был средний прожиточный минимум 9570 рублей на человека. То есть суммарный доход родителей ребенка возрастом от трех до семи лет должен составлять менее 28,7 (9,57 × 3) тысячи рублей, чтобы они могли получить выплату на сына или дочь. При этом на ребенка минимум составляет 9694 рубля, половина от которых – 4847 рублей. Вот эти выплаты начнутся с июня.

– Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат выплаты к 75-летию Победы не в мае, а в апреле.

О чем речь: об указе Владимира Путина, который он подписал 7 февраля. Согласно ему, ряд российских граждан перед 9 мая получат по 75 и 50 тысяч рублей. Среди первых – ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, их вдовы и вдовцы, а также несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто. По 50 тысяч положено совершеннолетним узникам концлагерей и труженикам тыла. Как говорил сенатор Валерий Рязанский, всего выплаты получат примерно 1,1 млн человек.

– Соцпособия и льготы в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически.

О чем речь: о различных социальных выплатах и льготах, срок действия которых заканчивается в течение полугода, то есть до сентября включительно. Если для их продления обычно нужно заранее предоставить в различные инстанции ряд документов, то сейчас этого не потребуется. Путин привел в пример льготы за услуги ЖКХ, для которых нужно постоянно подтверждать свой доход документально. Еще одним примером, вероятно, может служить продление льгот по инвалидности – для некоторых групп инвалидность нужно регулярно подтверждать.

– Пособия по безработице и выплаты по больничным листам поднимут до уровня МРОТ (12 130 руб.).

О чем речь: С 8000 до 12 000 вырастет максимальный размер пособия по безработице. Президент не сказал, что эта мера будет временной, так что вполне возможно, что привязка к МРОТ станет постоянной. В 2020 году минимальный размер пособия составляет 1500 рублей, максимальный – 8000 (для предпенсионеров – 11 280 рублей). На пособие может рассчитывать человек, уволенный в последние 12 месяцев и вставший на биржу труда. А размер его рассчитывается на основании зарплаты за последние три рабочих месяца. В первые три «безработных» месяца выплаты составят 75% от средней зарплаты, далее процент будет снижаться – 60% и 45%. Но во всех случаях больше 12 000 рублей вы не получите.

Относительно больничных ситуация несколько иная. Выплаты по листку нетрудоспособности в РФ привязаны к средней зарплате за последние два года. Если просто, формула такая: все выплаченные сотруднику в месяц деньги, с которых компания перечисляла за него страховые взносы, умножаются на 24 месяца и делятся на 730 дней. Человек получает 100% заработка, если имеет стаж больше восьми лет. Если меньше – и выплаты меньше. А если стаж меньше двух лет или зарплата ниже МРОТ, то работодатель рассчитывает больничный, как правило, исходя из МРОТ. То есть – человек получал по 12 130 рублей в месяц (МРОТ) в течение последних двух лет, это выходит по 398 рублей в рабочий день. 60% от этой суммы (положенные сотрудникам со стажем менее пяти лет) равны 238 рублям. И выходило, что проболевший неделю человек получал в итоге 238 × 5 = 1190 рублей. Благодаря нововведению он получит примерно на тысячу больше (1990). То есть инициатива, по сути, запрещает работодателям высчитывать какие-либо проценты – 60%, 80% – от МРОТ. Он всегда будет за 100% и не ниже. Эта мера будет действовать до конца 2020 года. Потом ее могут продлить.

– Ипотечные и кредитные каникулы можно будет оформить, если доходы человека упали более чем на 30%.

О чем речь: Так называемые ипотечные и кредитные каникулы действуют в РФ и сейчас – заемщик, который по ряду причин не в состоянии выплачивать кредит, может подготовить документы, прийти в банк и договориться либо о снижении суммы платежей за счет увеличения срока, либо о временном прекращении выплат в целом. Просто ранее в числе оснований для этого не было коронавируса. Так что нынешнее обращение Владимира Путина направлено скорее на банки, которые он призвал с большим пониманием отнестись к людям, пострадавшим из-за пандемии. В течение последней недели ряд крупных банков уже изъявили готовность работать с такими обращениями в индивидуальном порядке. Так что, если человека уволили или снизили ему зарплату, теперь он может смело обращаться в своей банк за приостановкой платежей.

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