 

Минпросвещения опровергло информацию о досрочном окончании учебного года

26.03.2020, 16:53, Новости дня

Министерство просвещения опровергло появившуюся в соцсетях информацию о якобы досрочном окончании учебного года.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Кроме того, министерство рекомендует пользоваться официальными источниками информации. В вопросах образования, прежде всего, это официальный сайт министерства edu.gov.ru. На главной странице сайта функционирует регулярно обновляемый раздел рекомендаций по осуществлению образовательной деятельности в регионах в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, передает ТАСС.

Как сообщали СМИ, 14 марта Минпросвещения РФ в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр ведомства Сергей Кравцов сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

Напомним, в Кремле выразили надежду на лучший вариант развития ситуации по коронавирусу. Тем временем, власти РФ решили ввести наказание для нарушителей правил карантина.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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