ЦБ дал рекомендации банкам по работе на «длинных выходных»

26.03.2020, 16:53, Новости дня

Центробанк рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.

«Банк РФ рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», – сообщил регулятор, передает РИА «Новости».

Также банкам предстоит обеспечивать операции по выдаче юридическим лицам денег на выплату зарплат и иных выплат социального характера в обычном режиме.

ЦБ рекомендует банкам обеспечить функционирование всех дистанционных услуг в части обслуживания клиентов, включая работу банкоматов и устройств самообслуживания, систем мобильного банка и онлайн-переводов.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей и подписал соответствующий указ.