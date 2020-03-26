Эксперты назвали места массовых скоплений микробов и бактерий в доме

26.03.2020, 16:53, Разное

На фоне распространяющейся в мире пандемии коронавируса COVID-19 люди придают большее значениям мерам безопасности, не забывая о правилах гигиены, регулярной уборке помещений и прочем. Западные эксперты в области медицины и здоровья назвали места в доме, где массово скапливаются микробы и бактерии, что, соответственно, требует тщательной дезинфекции.

Американский исследователь Чарльз Герб, специализирующийся на изучении микробов, утверждает: одним из наиболее опасных мест в доме в плане «заселённости» различными микроорганизмами является обычный кран в ванной или на кухне. Дело в том, что люди изначально прикасаются к нему грязными руками, перенося таким образом часть бактерий, а после мытья закрывают, в процессе чего микробы с крана снова возвращаются на верхние конечности. Оставшиеся начинают размножаться на поверхности, образовывая своеобразные колонии.

Также местами массового скопления микробов и бактерий в доме специалисты называют то, к чему люди прикасаются чаще всего – дверные и оконные ручки, холодильник, выключатели и другое. Не стоит забывать и о смартфонах, с которыми человек контактирует едва ли не чаще, чем с остальными вещами.

Эксперты рекомендуют для уборки жилья использовать средства бытовой гигиены, а не вещества для дезинфекции, а также регулярно проветривать помещения, не допуская духоты и повышения влажности – благоприятной среды для размножения микроорганизмов.