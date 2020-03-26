 

Эксперты назвали места массовых скоплений микробов и бактерий в доме

26.03.2020, 16:53, Разное

На фоне распространяющейся в мире пандемии коронавируса COVID-19 люди придают большее значениям мерам безопасности, не забывая о правилах гигиены, регулярной уборке помещений и прочем. Западные эксперты в области медицины и здоровья назвали места в доме, где массово скапливаются микробы и бактерии, что, соответственно, требует тщательной дезинфекции.
Американский исследователь Чарльз Герб, специализирующийся на изучении микробов, утверждает: одним из наиболее опасных мест в доме в плане «заселённости» различными микроорганизмами является обычный кран в ванной или на кухне. Дело в том, что люди изначально прикасаются к нему грязными руками, перенося таким образом часть бактерий, а после мытья закрывают, в процессе чего микробы с крана снова возвращаются на верхние конечности. Оставшиеся начинают размножаться на поверхности, образовывая своеобразные колонии.

Также местами массового скопления микробов и бактерий в доме специалисты называют то, к чему люди прикасаются чаще всего – дверные и оконные ручки, холодильник, выключатели и другое. Не стоит забывать и о смартфонах, с которыми человек контактирует едва ли не чаще, чем с остальными вещами.

Эксперты рекомендуют для уборки жилья использовать средства бытовой гигиены, а не вещества для дезинфекции, а также регулярно проветривать помещения, не допуская духоты и повышения влажности – благоприятной среды для размножения микроорганизмов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Кантемир Балагов попал в рейтинг самых перспективных молодых европейцев по версии Forbes

29.04 / Ученые обнаружили лекарство, которое не дает раку возвращаться – фостаматиниб

15.03 / Из-за кировчанки с подозрением на коронавирус 24 пассажиров поезда поместили на карантин

20.02 / 51-летняя модель Донна Д”Эррико обнажилась и облила себя краской ради благотворительной акции

07.03 / Мнение: Ретро-стоматология

28.02 / Знаменитая американская журналистка умерла на 92-м году жизни

23.03 / “Унизительно!”: Сухоруков возмущен массовым безумием с коронавирусом

15.02 / Андрей Разин прокомментировал информацию о возможном появлении в телеэфире дочери Анастасии Заворотнюк

19.03 / Елене Темниковой перекачали жир из живота в щеки

16.02 / Эмбер Херд снова подала на Джонни Деппа в суд: при чем здесь Харви Вайнштейн?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска