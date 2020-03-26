Найем: “Буревестник” 10 лет не производил ИВЛ. Оборудование остановлено, цеха в плачевном состоянии, огромные долги

26.03.2020, 16:50, Новости дня

10 лет завод “Буревестник” ничего не производил и является банкротом, поэтому существует сомнение, что в таком состоянии завод сможет сам производить аппараты искусственной вентиляции легких. Также существуют проблемы с технической документацией и поставками комплектующих. Об этом в комментарии “ГОРДОН” рассказал заместитель генерального директора “Укроборонпрома” Мустафа Найем.

“Последний заказ завод получил в 2008 году, взял большой кредит и умер от невозможности погасить кредит. Государство на него в принципе не обращало внимания и даже не выкупило обещанный правительством заказ. 10 лет завод “Буревестник” ничего не производил. Он – банкрот. Его имуществом управляет арбитражный управляющий. Оборудование давно остановлено, цеха в плачевном состоянии, огромные долги. Я думаю, в таком состоянии завод сам что-либо производить не сможет. Однако у завода теоретически есть техническая документация и люди, которые еще помнят, как производились ИВЛ”, – сказал собеседник.

Он отметил, что есть компании, готовые поддержать запуск производства.

“Пока мы нашли только часть технической документации. Говорят, где-то есть еще часть. В электронном виде нет никаких чертежей, а чертежи на бумаге мы собираем. Не хватает нескольких важных блоков. В первую очередь спецификации. Это документ, который позволил бы увидеть все комплектующие и их характеристики. Нет большого блока чертежей компрессора. Нет полных чертежей по печатным платам. Все это мы пытаемся найти, чтобы передать тому, кто возьмется за производство. Параллельно с нами работает команда людей (не хочу их называть, это их право говорить о своем участии), которая занимается так называемым обратным инжинирингом. Они взяли аппарат ИВЛ и разложили его на части, чтобы по нему составить свою техническую документацию. У них что-то получилось, они достаточно далеко продвинулись. Мы скооперируемся с ними, чтобы сопоставить, что у нас получится сообща. Нужно, чтобы кто-то взял на себя ответственность и сказал: я могу, готов у себя собирать ИВЛ, тратить на это время, ресурсы и людей”, – заявил Найем.

По его мнению, на данный момент давность документации не имеет значения. Модернизировать аппарат можно будет после окончания эпидемии.

“Чертежи были сделаны в 1980-е, и многие элементы устарели. Часть комплектующих изготавливалось на других украинских предприятиях. Готовы ли они сейчас выпускать эту продукцию? Также есть комплектующие импортного происхождения. Будут ли они на складах? Сможем ли мы их закупить в достаточном объеме, чтобы сделать большую партию аппаратов, а не 3–5 штук для испытаний. Это все надо анализировать. Но аппарат ИВЛ не сложно производить. Его можно дорабатывать в плане дизайна, электроники, а базовая функция достаточно простая. Какой у нас сейчас приоритет: развитие технологии или спасение жизни людей? Думаю, лучше сейчас сделать аппарат, который выполнит базовую функцию, и выпускать его быстро и много”, – сообщил заместитель гендиректора “Укроборонпрома”.

Найем считает, что отечественные ИВЛ будут востребованы не только во время эпидемии.

“Мы в постоянном контакте с врачами, мы от них получили техзадание и медико-техническую установку, какие функции в аппарате им нужны. Количество никто не может оценить, сколько людей заболеет и скольким понадобится ИВЛ. Для понимания: мэр Нью-Йорка (население более 8 млн чел) сообщил, что ему нужно 40 тысяч аппаратов. Понятно, что мы не США. За всю историю “Буревестник” выпустил до 4 тыс. ИВЛ-аппаратов. Очевидно, они устаревшие. И надо смотреть, сколько из них используется. Даже если допустить, что все они исправны, их не хватит на тот прогноз, который видим по другим странам. Потребности большие, но я не возьму ответственность называть эту цифру. То, что речь идет не о сотнях, а о тысячах, – факт. До экономических расчетов еще нужно дойти. На данный момент есть люди, которые готовы финансировать производство. Но опять же это вопрос долгосрочного планирования. Сейчас, даже если все деньги мира вложить, остаются объективные обстоятельства: дефицит в мире подобного оборудования, состоятельность нашей производственной базы выпускать такое оборудование, наличие комплектующих, которые производятся по всему миру и которые мы можем сейчас не получить по объективным причинам”, – отметил Найем.

Он подчеркнул, что нужно подумать, как инвестировать в свою промышленность и производить необходимую технику самостоятельно.

“Деньги – важный элемент, но сейчас время честно сказать (и “Укроборонпрому”, и частным партнерам), можем себе это позволить, втягиваемся в эту историю или нет. Может, лучше сейчас бросить все свои усилия на то, чтобы импортировать ИВЛ. В 2008 году, когда нужно было покупать украинские аппараты и налаживать производство, зачем-то правительство закупало бэушные немецкие аппараты. И все последнее время покупали импортные аппараты. Даже сейчас видим, что бизнесмены покупают иностранные. Хотя, наверное, после этого кризиса, вызванного пандемией, нам всем нужно будет подумать о том, что лучше не во времена стихий и бедствий выкладывать последние деньги из кармана и покупать чужое, а в обычном порядке инвестировать в свою промышленность, в том числе в оборонную и медицинскую, и производить необходимую технику самостоятельно. Тут вопрос зрелости бизнеса и правительства, а не пытаться заработать на рентных с перспективой развития”, – подытожил Найем.

Заместитель генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” по вопросам трансформаций Роман Бондарь 18 марта сообщил, что компания работает над восстановлением производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на Киевском государственном заводе “Буревестник”.

24 марта главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в больницах Украины насчитывается по меньшей мере 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. “Около 400 аппаратов ИВЛ в отделениях интенсивной терапии инфекционных больниц. Около 3,5 тыс. аппаратов – в отделениях интенсивной терапии”, – отметил Ляшко.

Дыхательная недостаточность – одно из самых серьезных осложнений при COVID-19. В случае ее развития пациента подключают к аппарату ИВЛ. В связи с этим больницы по всему миру испытывают нехватку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.