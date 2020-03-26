Кличко заявил, что Зеленский хочет отменить приказ о ВИП-палатах для чиновников

26.03.2020, 16:50, Новости дня

Мэр Киева Владимир Кличко сказал на брифинге 26 марта, что президент Владимир Зеленский пообещал ему отменить распоряжения об особых условиях лечения первых лиц государства, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

25 марта СМИ опубликовали копию разосланного в медицинские учреждениям Киева приказа департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации об особых условиях лечения лиц, “в отношении которых осуществляется государственная охрана”. Среди главных требований – отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 м² с затемненными окнами.

“Что касается ВИП-палат для депутатов или других чиновников – такого нет. Я поднял информацию относительно этого распоряжения… Оно было сделано во исполнение приказов Государственной службы охраны, Минздрава и обращения на их основании Государственного управления делами при президенте. Это документы с грифом “для служебного пользования”, – рассказал Кличко.

В документе речь идет о том, что, в случае заболевания, первые лица государства должны иметь определенные условия, например, отдельные палаты, чтобы рядом находилась государственная охрана, продолжил мэр города. “Такая практика была всегда, и не только в Украине”, – заявил он.

Кличко сообщил, что вчера обсудил этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

“Он готов и настроен отменить приказы, о которых идет речь и которые мы обязаны выполнять. Надеюсь, это произойдет и мы будем за это благодарны”, – сказал Кличко.

Приказ департамента здравоохранени КГГА был разослан в киевские больницы в связи с распространением коронавируса, сообщил проект Bihus.info.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 480 тыс., из них 22 030 человек умерли, более 117 тыс. выздоровели.

У кого из украинских политиков и чиновников подтвержден и не подтвержден коронавирус. Список обновляется

В Украине, по информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались (после этого местные власти заявляли о новых случаях инфицирования).

Мэр Киева сообщил, что 26 марта число инфицированных коронавирусом в Киеве увеличилось до 40. Среди заболевших – двое народных депутатов: член депутатской группы “Довіра” Сергей Шахов и народный депутат из фракции “Слуга народа” Руслан Горбенко, они находятся в Александровской больнице в Киеве.