Шмыгаль второй раз за день встретится с депутатами в Раде – СМИ

26.03.2020, 16:50, Новости дня

26 марта состоялся согласительный совет депутатских фракций и групп с участьем премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и других представителей Кабмина, сообщает “Интерфакс-Украина”.

Зампредседателя фракции “Голос” Ярослав Железняк рассказал, что депутаты раскритиковали предложенные правительством изменения в Бюджетный кодекс.

“Было совещание, на нем рассматривались исключительно вопросы, которые предлагал вынести Кабинет министров. В частности, это создание стабилизационного фонда в бюджете, изменения в бюджетный кодекс и изменения в государственный бюджет. Все фракции и группы выступили с критикой данных изменений и пришли к единому мнению, что без согласования с парламентом данные изменения в том виде, в котором предложило правительство, приняты не будут”, – отметил он.

Железняк утверждает, что показатели, которые были предложены правительством, не являются реалистичными, а сокращение ряда статей расходов местных бюджетов и расходов на образование и медицину в данных условиях просто невозможны.

“В итоге было предложено спикером парламента и поддержано премьер-министром создание Антикризисного штаба под руководством Шмыгаля, в который войдут представители всех фракций и групп, которые наработают совместно со специалистами эти изменения и потом вынесут их на рассмотрение Верховной Рады”, – добавил нардеп.

Около 16 – 17 часов состоится еще одно совещание с премьером, сказал “Интерфакс-Украина” источник во фракции “Европейская солидарность”.

Он добавил, что внеочередное заседание парламента, скорей всего, состоится в 29 марта, “поскольку законопроекты еще не готовы”.

Ранее СМИ сообщали, что заседание парламента может состоятся 28 марта. главной темой заседания будут антикоронавирусные законопроекты.

Кабинет Министров Украины 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения на утро 26 марта, в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, пять человек скончались. После этого несколько регионов сообщили о новых случаях заражения. Издание “ГОРДОН” следит за ситуацией онлайн.