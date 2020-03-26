Генпрокуратура выявила четыре новых фейка о коронавирусе

26.03.2020, 16:48, Новости дня

Генпрокуратура РФ выявила в Сети фейковые сообщения о коронавирусе, создающие угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсети Twitter на странице одного из пользователей было выявлено сообщение с изображением поддельного приказа Министра обороны «О введении в городе Москве Комендантского часа». В Генпрокуратуры отметили, что эта информация ранее опровергалась Минобороны, говорится в сообщении на сайте ведомства.

В социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Лентач» один из пользователей обосновывал утверждение об «уничтожении человечества вирусом COVID-19», добавили в Генпрокуратуре.

Также фейковое сообщение было выявлено в Twitter на странице «Сегодня надо потерпеть», в нем говорилось о якобы «многочисленных жертвах коронавируса в России» с комментариями «экспертов», подтверждающих этот факт, которое не соответствует официальным данным Роспотребнадзора.

В Facebook выявлена публикация одного из пользователей, утверждающего о «многочисленных фактах заражения коронавирусной инфекцией в Крыму».

«С учетом изложенного, на основании требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требования о принятии мер по ограничению доступа к указанной информации в сети «Интернет», в том числе в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Facebook по требованию Роскомнадзора удалил фейк о коронавирусе в России. В СК создали рабочую группу по противодействию распространению фейков о коронавирусе

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