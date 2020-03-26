 

Князь Монако назвал первый необычный симптом коронавируса

26.03.2020, 16:31, Разное

Князь Монако Альбер II, у которого диагностировали коронавирус, рассказал о первом симптоме. По его словам, заболевание началось с насморка.

“У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу”, – отметил он. Через некоторое время у Альбера
II поднялась температура, но все симптомы были легкими.

Напомним, 19 марта СМИ сообщили о том, что князь Монако заразился коронавирусом. Представители княжеского дворца уточнили, что здоровье Альбера II не вызывает беспокойства, сообщает ToDay News Ufa.



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