Марк Богатырёв намекнул на свадьбу с Татьяной Арнтгольц в ближайшем будущем

26.03.2020, 16:30, Разное

Отечественный актёр театра и кино Марк Богатырёв, запомнившийся многим зрителям по роли Максима Лаврова в сериале «Кухня», в одном из недавних интервью намекнул на свадьбу с Татьяной Арнтгольц в ближайшем будущем. Пару уже давно подозревают в тайно заключённом браке, однако артист говорит, что это только в планах.

Марк Богатырёв и Татьяна Арнтгольц перестали скрывать романтические отношения около двух лет назад. Летом минувшего года внимательные поклонники заметили на пальце актрисы схожее с помолвочным кольцом – и вскоре появились предположения об уже состоявшейся свадьбе. Богатырёв не скрывает, что некоторое время назад действительно сделал возлюбленной предложение – и она его приняла, поэтому он надеется на брак в «обозримом будущем».



Арнтгольц уже была замужем и воспитывает дочь Марию. В браке с Жидковым артистка прожила почти 5 лет, но в итоге пара рассталась, ради общего ребёнка сохранив дружеские отношения. Богатырёв ранее женат не был, но у него «за плечами» серьёзные отношения с коллегой по съёмочной площадке Еленой Подкаминской, закончившиеся вместо свадьбы нервным срывом.