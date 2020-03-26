У сотрудника аппарата правительства заподозрили коронавирус

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26.03.2020, 16:30, Новости дня

В аппарате правительства РФ проверяют сотрудника, возможно заболевшего коронавирусом, он на карантине, сообщила пресс-служба кабинета министров.

«В аппарате правительства подтвердили выявление сотрудника, возможно заболевшего новой короновирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник отправлен на карантин», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что контактировавшие с сотрудником аппарата правительства, у которого возможен коронавирус, взяты под наблюдение, помещения дезинфицированы, передает РИА «Новости».

Напомним, в РФ число заразившихся выросло до 840 человек, зарегистрировано два летальных случая.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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