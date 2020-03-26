Эксперты Check Poin: В Google Play найдены десятки вредоносных приложений

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26.03.2020, 16:30, Разное

Эксперты Check Point обнаружили в интернет-магазине Google Play десятки вредоносных программ, их названия они разместили на своем сайте. Как уточняется, приложения эмулируют поведение реального пользователя.
Специалисты компании, работающей в сфере IT-безопасности, уточняют, что проблема в программах под названием «Tekya» заключается в воспроизводстве активности пользователей, якобы кликающих по рекламным баннерам. В их число входит несколько платформ: Facebook, Google AdMob Unity и AppLovin. Вредоносным ПО заражены 56 приложений, почти половина которых представляет собой игры для детей. Кроме того, среди пострадавших оказались часто востребованные пользователями переводчики, калькуляторы и многие другие полезные программы. Эксперты сообщают о том, что они загружались «с полок» магазина свыше миллиона раз. Усилий, которые прилагает Google, явно не хватает для анализа на предмет мошенничества 3 млн ежедневно пополняющихся приложений.

Имитация действий реального человека не позволяет программе или стороннему наблюдателю понять наличие обмана. Они помогают хакерам совершать атаки на онлайн-магазины, делать накрутки рекламы, продвигать сайты в выдаче поисковых систем, а также служат для выполнения банковских операций и других незаконных действий.



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