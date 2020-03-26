 

Российских студентов отправили на каникулы до 5 апреля

26.03.2020, 16:21, Разное

Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, заявили в министерстве науки и высшего образования.

Отмечается, что в отношении неподведомственных министерству вузов такая мера носит рекомендательный характер.

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил, что неделя с 30 марта по 3 апреля будет в стране нерабочей из-за угрозы распространения коронавируса. Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице не будут работать рестораны, кафе и парки. Поэтому, по его словам, в Москве «в это время будет нечего делать», и лучше находиться дома.

Ранее в Москве из-за коронавируса были закрыты кинотеатры, театры и музеи. Некоторые рестораны прекратили обслуживание в залах и перешли только на режим доставки еды. Кроме того, Собянин отменил льготный проезд в транспорте для пенсионеров, студентов и людей с хроническими заболеваниями, а всех школьников перевели на дистанционное обучение вплоть до 12 апреля.

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Источник: Новая газета



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