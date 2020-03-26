Фаучи: вспышка коронавируса может приобрести циклический характер

26.03.2020, 16:18, Новости дня

Ведущий американский специалист по инфекционным заболеваниям предупредил, что вспышка коронавируса, которую переживает сегодняшний мир, возможно, носит циклический характер и может вернуться в еще более сильной форме, если не принять необходимых мер.

Выступая вечером в среду на брифинге в Белом доме, директор Института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи сказал, что вирус начинает распространяться в Южной Африке и других странах Южного полушария, где приближается зима.

По словам Фаучи, если в этих регионах произойдет существенная вспышка коронавируса, то это станет ясным указанием на то, что распространение вируса может приобрести циклический характер и что странам Северного полушария следует быть готовыми ко второму циклу эпидемии в следующем году.